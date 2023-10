Equipe da fotógrafa Ingryd Alves pede que pessoas usem roupas cor-de-rosa em velório

A equipe da fotógrafa Ingryd Alves, que fez o primeiro ensaio de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, pediu para que todos os presentes usassem roupas cor-de-rosa no velório da fotógrafa, que morreu aos 28 anos vítima de um mal súbito, nessa quinta-feira (26).

O velório e o sepultamento serão nesta sexta-feira (27), em São Bernardo do Campo (SP). "Por favor comparecer com look rosa", diz um comunicado na conta oficial de Ingryd no Instagram. No texto, a equipe também informa a decisão de proibir o uso de celulares durante a cerimônia.

Ingryd sofreu um mal súbito por volta das 5h de quinta. Apesar dos esforços médicos, a fotógrafa não resistiu.

Fotógrafa

Ela tinha dois estúdios de fotografia em São Paulo, onde realizava ensaios de grávidas, recém-nascidos e famílias. "Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu", diz a nota de pesar oficial, também publicada pela equipe no Instagram de Ingryd.