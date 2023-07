Entenda o motivo de Ana Maria Braga não ter apresentado o ‘Mais Você’ nesta quarta-feira (12)

A apresentadora Ana Maria Braga não apresentou o “Mais Você” nesta quarta-feira (12). Em seu lugar, estava a dupla formada por Cauê Fabiano e Ju Massaoka. Logo na abertura da atração, a repórter explicou o motivo da ausência de Ana Maria.

“Hoje é o dia do feed da Ana, mas a Ana não estará aqui. Ela acordou um pouquinho indisposta, com uma dor de garganta, ligou para cá e disse para eu tocar o barco. E eu vou tocar! Mas como não sou doida, pedi ajuda do meu amigo Cauê Fabiano”, disse Ju Massaoka.

Em seguida, a própria apresentadora tranquilizou os fãs por meio de um post em seu perfil do Instagram. Ela justificou que acordou indisposta, com dor de garganta e uma “tossezinha chata”.

“O tempo em São Paulo está muito seco e acabou me atrapalhando aqui. Minha dica? Hidrate-se, menina! Amanhã nos vemos na telinha”, escreveu Ana Maria.

Convidada especial

Na quinta-feira (13), Ana Maria Braga recebe Xuxa Meneghel como convidada especial do “Mais Você. A data marca a estreia o documentário sobre a vida da Rainha dos Baixinhos no Globoplay.