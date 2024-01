Entenda a briga entre Nath Finanças e Nathalia Arcuri por disputa de registro de marca

Nath Finanças e Nathalia Arcuri, influenciadoras de planejamento financeiro, estão trocando farpas publicamente pelo registro de uma mesma marca, chamada "Nath Play". "Finanças" alega que Arcuri tenta prejudicá-la há pelo menos quatro anos. Já Arcuri diz que está passando por "provações" na carreira digital.

"É muito sério. A outra criadora de conteúdo de finanças, que não é de hoje que tenta me prejudicar de alguma forma, vem com o meio jurídico para tentar atrapalhar meu trabalho. Nath Finanças é minha marca registrada desde 2020. O problema agora é o Nath Play [serviço de streaming criado por ela], que também tenho registrado no Inpi [Instituto Nacional da Propriedade Industrial] desde 2022 em uma classe e agora tentei adicionar em outros quesitos e dia 8 de janeiro de 2024 a outra criadora [Arcuri] colocou advogado alegando ter direito sobre o Nath Play", escreveu Nath Finanças nas redes sociais.

A influenciadora acredita que esteja incomodando a concorrente por falar sobre educação financeira acessível, com pessoas de baixa renda.

"Não é de hoje que ela [Arcuri] tenta me prejudicar. Ela tenta pegar o público do Nath Finanças, enquanto eu falo de educação financeira acessível. São quatro anos nisso", disse "Finanças" em vídeo. Veja:

Além disso, "Finanças" chegou a dizer que Arcuri "vem usando meios jurídicos" para prejudicá-la desde 2020, quando a influenciadora não aceitou fazer uma gravação com ela sobre racismo. "Tô cansada de fazer a política de boa vizinhança. Me chamou pra falar sobre racismo e não sobre finanças no seu perfil em 2020, na época em que George Floyd morreu. Agora, em 2024, quer tentar atrapalhar minha plataforma Nath Play que já tá registrada desde 2023 no meu nome?", criticou ela no X, antigo Twitter.

Veja também

Arcuri rebate

Nos 'Stories' do Instagram, Nathalia Arcuri afirmou que passa por "provações" desde que começou a investir em conteúdo para a internet.

"Já passei por momentos de provação divina várias vezes. E fico pensando: quantas provações divinas vamos ter ao longo da vida? Quando a gente está no caminho de fazer o bem para muita gente, quantas provações teremos que superar? Quanta firmeza de caráter teremos que ter? Haja firmeza de caráter para aguentar algumas coisas que a internet nos proporciona. Mas aí eu paro e lembro tudo que conquistei na minha vida e na de milhões de pessoas, que sempre foi meu objetivo. Eu queria que o assunto 'finanças' estivesse na mesa de todas as famílias. Porque, como repórter, eu via muita tragédia acontecer", disse a influenciadora.

A jornalista lembrou ainda da vez em que sugeriu um quadro sobre finanças na emissora em que trabalhava, a RecordTV, e outro profissional foi contratado para comandar. "Quando pegaram minha ideia, em que eu queria fazer um reality show, foi um golpe baixo, lá em 2012, mas não fui esbravejar com o chefe. Me perguntei: 'O que essa pessoa tem?'. E comecei a me especializar. Se tem algum aprendizado que tiro disso é que, quanto mais você cresce, mais provações aparecem", desabafou.