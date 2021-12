Enquete The Voice: Bruno, Giuliano, Gustavo Boná, Gustavo Matias ou Hugo? Quem deve vencer?

A grande final do The Voice Brasil 2021 acontece nesta quinta-feira (23). A voz da temporada é disputada por Bruno Fernandez (Time Claudia), Giuliano Eriston (Time Teló), Gustavo Boná (Time Lulu), Gustavo Matias (Time Brown) e Hugo Rafael (Time Iza),

O cearense Giuliano Eriston, natural de Bela Cruz e criado em Jericoacoara, ganhou a última vaga da final na segunda-feira (20).



Quem são os finalistas?

Bruno Fernandez

Do time de Claudia Leitte, o carioca de 29 anos emocionou todos ao som de "Nada Mais (Lately)", uma versão da canção de Stevie Wonder, interpretada por Gal Costa.

Giuliano Eriston

Natural de Bela Cruz, no interior do Ceará, Giuliano Eriston chegou à final após interpretar a canção "Sanfona Sentida" na semifinal e avançou para a última etapa do reality. Com a votação do público, Giuliano Eriston foi escolhido o último finalista, com 84 pontos, contra 36 de Fernanda

Gustavo Boná

Gustavo Boná é mais um representante carioca. Natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, o cantor de 24 anos soltou a voz com "Avesso", de Jorge Vercillo e durante a semifinal garantiu sua vaga.

Gustavo Matias

Representante do Time Brown, Gustavo Matias é de Cruzeiro do Sul, Acre, e tem 22 anos. Na semifinal, ele cantou "My Heart Will Go On", sucesso da trilha sonora de "Titanic", cantado por Celine Dion.

Hugo Rafael

Aos 35 anos, Hugo Rafael é o finalista mais velho. Ele é paulista de Sorocaba e fisgou o coração da técnica Iza e de toda a plateia ao interpretar "My Love", de Paul McCartney, na semifinal.

Como votar no 'The Voice Brasil'?

A votação do The Voice Brasil acontece durante o programa. Ao sinal do apresentador, o público começará a votar em seu participante favorito. A votação fica disponível no site do The Voice no Gshow.

Para votar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google.

