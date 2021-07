Enquete Power Couple do Diário do Nordeste aponta Renata e Leandro como eliminados desta semana

Renata Dominguez e Leandro Gléria devem ser eliminados do Power Couple na noite desta quinta-feira (15), na décima D.R do programa. Segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste, a atriz e apresentadora e o relações públicas podem deixar o reality show com cerca de 21,1% dos votos.

Os dois casais mais votados pelos espectadores permanecem. Dessa forma, Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Li Martins e JP Mantovani devem seguir na competição.

Mari e Matheus, inclusive, aparecem com a maior porcentagem de votos, com cerca de 41,6% de preferência do público.

Já Li e JP receberam 37,3% dos votos da enquete. No total, mais de 15 mil votos foram computados no levantamento desta semana.

Resultado da Enquete Power Couple do Diário do Nordeste:

Legenda: Mari e Matheus e Li e JP devem permanecer no reality Foto: Reprodução

É importante frisar que este levantamento não interfere no resultado oficial, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira, a partir das 22h30 na Record TV.

Como foi a formação da D.R?

Li e JP foram parar na berlinda após terminarem a Prova dos Casais em último lugar. Já Renata e Leandro tiveram o pior saldo financeiro do ciclo e ocuparam a segunda vaga na D.R

Na formação de D.R ao vivo dessa quarta-feira (14), Mari e Matheus foram os mais votados, com três indicações, e ocuparam o terceiro lugar na berlinda.

Como os casais votaram:

Renato e Leandro votaram em Deborah e Bruno

Li e JP votaram em Mari e Matheus

Mari e Matheus votaram em Deborah e Bruno

Geórgia e Thiago votaram em Mari e Matheus

Deborah e Bruno votaram em Mari e Matheus

Reta final do Power Couple

Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo venceram a última Prova dos Casais da temporada na terça-feira (13) e se tornaram o último Casal Power. Como o reality está na reta final, a dupla não ficou imune à formação de D.R.

Após a eliminação desta quinta-feira, restarão quatro casais no programa. A final da 5ª temporada do Power Couple está marcada para o próximo dia 22 de julho e deve acontecer com somente três casais.