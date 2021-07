Enquete Power Couple: Dany e Fábio, Mari e Matheus, Renata e Leandro? Quem deve ficar?

A nona D.R do Power Couple Brasil foi definida após votação ao vivo nesta quarta-feira (7). Os casais Daniele Hypólito e Fábio Castro, Mari Matarazzo e Matheus Yurley e Renata Dominguez e Leandro Gléria estão na berlinda do reality show e podem ser eliminados.

VOTE:

inter@

Os dois casais mais votados pelo público ficam no programa. A eliminação acontece na edição do Power Couple desta quinta-feira (8).

Como foi a formação da D.R?

Dany Hypólito e Fábio desistiram da Prova dos Casais e ocuparam a primeira vaga da D.R. Já Mari e Matheus foram parar na berlinda após acumularem o menor saldo de dinheiro deste ciclo semanal.

Renata e Leandro foram o casal mais votado pela casa na formação de D.R, ocupando o terceiro lugar na noite de eliminação.

Como os casais votaram:

Geórgia e Thiago votaram em Renata e Leandro

Dany e Fábio votaram em Déborah e Bruno

Li e JP votaram em Renata e Leandro

Renata e Leandro votaram em Deborah e Bruno

Mari e Matheus votaram em Renata e Leandro

Deborah e Bruno votaram em Renata e Leandro

HERANÇA DA D.R

A Herança da D.R, que será ativada após a eliminação desta quinta-feira (8), foi divulgada pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quarta.

Os eliminados vão escolher dois casais: um terá de definir a aposta do outro na primeira prova do próximo ciclo do reality.