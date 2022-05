Enquete Power Couple: Baronesa e Rogério, Brenda e Matheus e Erika e Dinei? Quem deve ficar?

A segunda DR do Power Couple Brasil 6 foi formada na noite de quarta-feira (18). A Prova dos casais foi no estilo clássico do reality: testou a rapidez e a coragem dos participantes. O desafio era correr contra o tempo para acertar enigmas, mas enfrentando alguns bichos que geram medo, como ratos, baratas e sapos.

Cartolouco e Gabi levaram a melhor na prova e se tornaram o Casal Power da semana, conquistando imunidade. Os dois também encerraram o ciclo com o melhor saldo, por isso, Adryana e Albert, que eram o segundo casal com mais dinheiro acumulado nesta semana, ganharam o direito de não ser votados na DR.

Dinei e Erika que desistiram da prova foram direto para a DR, acompanhados de Brenda e Matheus, que zeraram o saldo neste ciclo.

Na votação aberta, Baronesa e Rogério levaram seis votos. Mas como o Casal Power tinha o poder especial de transferir os votos de um casal para outro, Cartolouco e Gabi deram os três votos que de Karol e Mussunzinho para os pais de MC Gui. Assim, com nove indicações, eles ocuparam o terceiro banco da DR.

Como assistir Power Couple Brasil ?

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.