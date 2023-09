Enquete Paiol A Fazenda 2023: resultado mostra quem entra no reality show

Nadja Pessoa, Lumena​, Cezar Black e Shay devem ser os vencedores da votação do Paiol para entrar oficialmente como peões em "A Fazenda 2023", segundo aponta o resultado da enquete feita pelo Diário do Nordeste. O resultado escolhido pelo público será divulgado pela apresentadora Adriane Galisteu, nessa quinta-feira (21).

Conforme o levantamento, entre as mulheres, Nadja recebeu a maior quantidade de votos, com 23,3%, seguida de Lumena, com 7%. Já entre os homens, Cezar Black recebeu 23,4% dos votos, seguido de Shay, com 21,5% da preferência do público.

Veja o resultado da enquete Paiol:

Legenda: O Paiol é formado por 5 homens e 5 mulheres Foto: Reprodução/Diário do Nordeste

Ao todo, o Paiol da edição 15 do reality rural foi formado por cinco homens e cinco mulheres:

Alicia X

Lumena Aleluia

Nadja Pessoa

Sol do Deboche

Whendy Tavares

Cezar Black

JP Venancios

Erick Ricarte

Shay

Igor Freitas

O público terá de decidir, entre esses, dois homens e duas mulheres para ir direto para a casa. Com a decisão, a temporada contará com 22 famosos.