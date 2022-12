Enquete Final A Fazenda: primeira parcial do Diário do Nordeste aponta o vencedor do reality

A atriz Bárbara Borges deve ser a grande vencedora de 'A Fazenda 14', segundo a primeira parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O resultado será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira (15).

Bárbara, Bia Miranda e Iran Malfitano disputam o prêmio de 1,5 mi. A atriz foi a mais votada da simulação com ampla vantagem, com 67,9% dos votos.

Bia recebeu 28% e Iran, 4,2%. A parcial considera as votações na enquete até às 20h - mais de 8,9 mil votos.

O trio finalista foi definido nesta terça-feira (13), após a eliminação de Pelé Milflows na última roça do programa.

Na votação do reality da RecordTV, o público deve escolher o vencedor do jogo. O peão mais votado ganha o prêmio.

VEJA RESULTADO DA ENQUETE:

Legenda: Primeira parcial da enquete indica Bárbara Borges como vencedora de 'A Fazenda 14' Foto: Reprodução

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda será anunciada no programa ao vivo, na noite de quinta-feira (15), pela apresentadora Adriane Galisteu.

VEJA O CRONOGRAMA DA RETA FINAL

Quarta-feira (14/12): Festa final do programa

Quinta-feira (15/12): Final

