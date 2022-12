Enquete Final A Fazenda: parcial atualizada aponta quem deve vencer o reality

A atriz foi a mais votada da simulação com ampla vantagem, com 68,5% dos votos. Babi disputa o grande prêmio com Bia Miranda e Iran Malfitano.

Bia recebeu 27,5% e Iran, 4% dos votos. Na votação do reality da RecordTV, o público deve escolher o vencedor do jogo. O peão mais votado ganha o prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem chegar em segundo lugar, ganha um carro zero KM.

VEJA RESULTADO FINAL DA ENQUETE:

Legenda: Com o resultado, Babi consagrará sua vitória e popularidade no programa Foto: Reprodução

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda será anunciada no programa ao vivo, na noite de quinta-feira (15), pela apresentadora Adriane Galisteu.

