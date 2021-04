Enquete do Diário aponta Viih Tube como a próxima eliminada do BBB 21, com 86% dos votos

A youtuber Viih Tube soma o maior número de votos para sair do BBB 21 na enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até as 17h deste domingo (25), a sister que enfrenta Fiuk e Gil no paredão, somou 86% das indicações para deixar o reality da TV Globo.

O ator e cantor Fiuk contabilizou 9% do total de votos. Já o economista Gilberto é apontado como o mesmo rejeitado, tendo 5,1%.

Veja votação registrada até às 17h no Diário do Nordeste:



A youtuber foi ao paredão após ser a mais votada da casa. No contragolpe, ela puxou Fiuk para a berlinda. Gil havia sido indicado direto pela líder Pocah.

A próxima eliminação do BBB 21 acontece na noite de domingo (25).