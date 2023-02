Enquete BBB: resultado atualizado aponta aponta Bruno como 4º eliminado do reality

Bruno Gaga deve ser o próximo eliminado do BBB 23, segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste. O eliminado será revelado no programa ao vivo da noite desta terça-feira (14).

O paredão quádruplo é formado por Bruno, Amanda, MC Guimê e Paula. Na enquete, Gaga recebeu 45,1% dos votos. Paula teve 41,2% das votações na simulação.

Em seguida, aparece Guimê, com 8,4% dos votos. Já Amanda foi a menos votada, com 5,4% das escolhas da enquete. O levantamento teve quase 15 mil votos.

Legenda: Enquete indica que Bruno será o quarto eliminado do BBB 23 Foto: Reproduçao

Como foi a formação de Paredão?

O Paredão da semana tem quatro membros do Quarto Deserto. Iniciando a formação da berlinda, o anjo Amanda escolheu imunizar Aline Wirley. Dupla de prova de Amanda, Cara de Sapato também estava imune.

O líder Gustavo indicou MC Guimê direto à berlinda. Na posse do super 'Poder Curinga', Key Alves também pôde indicar um participante sem direito à prova Bate-Volta. Paula foi a escolhida.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma diferente, com todos abrindo o jogo de forma embaraçosa diante das câmeras. Após a escolha de cada um deles, o mais votado, com 11 votos, foi Fred Nicácio.

A segundo mais votada entre os confinados foi a participante Amanda, que também foi a berlinda.

Amanda, Bruno e Fred Nicácio participaram da prova Bate-Volta para definir qual deles estaria foram do Paredão, mas Nicácio levou a melhor entre eles.