Enquete BBB: parcial atualizada segue apontando Fred como 10º eliminado

O influenciador digital Fred deve ser o décimo eliminado do Big Brother Brasil 2023, de acordo com o resultado parcial atualizado da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O brother disputa o paredão ao lado de Domitila Barros e Gabriel Santana.

A enquete aponta o jornalista como o mais votado pelo público, tendo sido escolhido por 68,2% dos leitores. Em seguida, Domitila teve 30% dos votos, e Gabriel vem em terceiro com 7,2% das intenções.

Até o momento, a enquete registra mais de 19 mil votos. A pesquisa não interfere no resultado oficial do reality, que será divulgado ao vivo nesta terça-feira (21) pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Legenda: Leitores do Diário do Nordeste votaram pela permanência de Domitila e Gabriel Santana no reality Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

A berlinda foi definida na noite deste domingo (19). Domitila foi a escolha da líder Bruna Griphao. Na votação da casa, Fred e Gabriel Santana foram os mais votados. Marvvila foi indicada por Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder.

Na Prova Bate e Volta, Marvvila se salvou novamente, pela terceira semana consecutiva.