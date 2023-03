Enquete BBB 23: parcial aponta Larissa como 9ª eliminada do reality

Larissa deve ser a nona eliminada do Big Brother Brasil 2023, de acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A sister disputa o paredão ao lado de Domitila Barros, Cezar Black e Ricardo Alface.

A enquete aponta a professora de Educação Física como a mais votada pelo público, tendo sido escolhida por 67,3% dos leitores. Em seguida, Ricardo teve 19,6% dos votos, Domitila vem em terceiro com 8,9% dos votos e Cezar Black aparece com 4,2% das intenções.

Até o momento, a enquete registra mais de 34 mil votos. A pesquisa não interfere no resultado oficial do reality.

Legenda: Domitila, Ricardo e Cezar devem permanecer no reality Foto: Reprodução

Formação do paredão

Domitila Barros, Cezar Black, Larissa e Ricardo estão no 9º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi definida na noite de domingo (12), com uma dinâmica de votação em grupos. Um deles será eliminada do reality na próxima terça-feira (14).

Domitila já estava emparedada desde que perdeu o Quarto Branco. Black foi o indicado do líder Guimê.

Na votação, a casa, dividida em grupos, escolheu Larissa e Marvvila para o paredão. No contragolpe dado por Aline para Larissa, a sister mandou Cezar Black ao paredão.