Enquete A Grande Conquista: Quem você quer que seja eliminado do programa?

Bruno Camargo, Bruno Tálamo e Natália Deodato estão na primeira Zona de Risco da Mansão em A Grande Conquista. A berlinda foi finalizada nessa quarta-feira (24), após Thiago Servo vencer a Prova da Virada, se salvar e indicar o modelo e professor de educação física paulista para ocupar o terceiro lugar entre os participantes que podem ser eliminados do reality show.

Agora, o público escolhe quem é o preferido para ficar na atração. O competidor que tiver o menor número de votos sairá. O resultado será divulgado na noite desta quinta-feira (25).

Vote na enquete:

inter@

Prova da Virada

Thiago Servo disputou a dinâmica com a ex-BBB e o jornalista e acabou levando o melhor resultado. Na atividade, os participantes tiveram que responder perguntas para avançar as posições em um tabuleiro, que estavam suspensas em uma ponte. Quem chegasse em primeiro ou sobrasse estaria livre da berlinda e poderia colocar outro competidor no seu lugar. O cantor acabou escolhendo Camargo para substituí-lo.

Como foi formada a Zona de Risco

Na terça-feira (23), a primeira votação da atração iniciou com a indicação de Natália Deodato e Sandra Melquiades, donas da Mansão. A dupla teve que decidir quem atacar e acabaram escolhendo Bruno.

"Já vinha observando alguns comportamentos dele aqui na casa. Ele tem algumas perguntas específicas, um pouco maldosas até, nunca vi verdade no olhar", explicou a ex-BBB.

Em seguida, os participantes realizaram a votação secreta, em que tiveram que escolher entre Natália ou Sandra para ocupar a segunda vaga na zona de risco. Natália acabou recebendo o maior número de votos.

Já a última posição foi decidida via votação aberta, sem a participação das donas da Mansão. Thiago acabou levando a pior ao receber seis votos e fechou o trio da primeira berlinda do programa.

No entanto, o cantor se livrou da Zona de Risco ao vencer a Prova da Virada, nessa quarta-feira, e indicar Bruno Camargo em seu lugar.