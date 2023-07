Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da Zona de Risco?

Após a eliminação de Sandra Melquiades, na noite dessa segunda-feira (17), Alexandre Suita, Gabriel Roza, Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo estão na última Zona de Risco e disputam vaga na final de 'A Grande Conquista', na Record TV. O resultado da berlinda será apresentado por Mariana Rios nesta terça-feira (18).

Com a última eliminação, serão definidos os finalistas do reality show. O vencedor será escolhido pelo público e anunciado pelo programa na quinta-feira (20). Mas, antes disso, terá a última festa da temporada, na quarta (19).

Grande final

A grande final do programa contará com a presença dos 60 Vileiros na plateia e dos moradores da Mansão no palco. O vencedor da temporada levará para casa o prêmio de R$ 1 milhão.