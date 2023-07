Enquete A Grande Conquista: parcial aponta segundo eliminado da semana no reality show

Daniel Toko deve ser o próximo eliminado do reality A Grande Conquista, conforme aponta a enquete do Diário do Nordeste. O repórter e cantor enfrenta a Zona de Risco com Giulia Garcia e Gyselle Soares. A berlinda foi formada na quarta-feira (12).

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do reality Foto: Reprodução

Conforme parcial de enquete sobre quem o público quer que fique, Daniel aparece com menos votos, tendo apenas 23,0% do total. Em seguida está Gyselle, com 28,8% e Giulia, com 48,3%. O próximo eliminado deve deixar o reality nesta quinta-feira (13).

Zona de risco

Daniel Toko, Giulia Garcia e Gyselle Soares acabaram na Zona de Risco em A Grande Conquista. A berlinda foi concluída na quarta, após Murilo Dias ser eliminado e Sandra Melquíades ganhar a Prova da Virada, se livrar e indicar Toko para ocupar sua vaga.

Na Prova da Virada, Giulia Garcia, Gyselle Soares e Sandra Melquíades disputaram a dinâmica, que envolveu agilidade, habilidade e trabalho de equipe. Cada jogador convidou um ajudante: Giulia convidou Natália Deodato, Gyselle chamou Thiago Servo e Sandra, Gabriel Roza.

O objetivo da prova era encontrar bolinhas dentro do tanque de areia para passá-las em labirinto fixado em uma mesa de equilíbrio. Os jogadores tinha de fazer os objetos caírem em uma gaveta.

Sandra levou a melhor e, de volta à Mansão, a aposentada indicou Toko em seu lugar. Gabriel Roza, ajudante de Sandra, ganhou R$ 10 mil por auxiliar na vitória.