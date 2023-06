Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve se livrar da Zona de Risco

Tiago Dionísio é o preferido dos leitores do Diário do Nordeste para vencer a Prova da Virada e sair da berlinda no reality show 'A Grande Conquista', da RecordTV. Ele disputa a dinâmica nesta quarta-feira (7) junto com Erick Ricarte e Gyselle Soares.

Ao todo, ele recebeu 42,4% dos votos do levantamento, enquanto Gyselle, em segundo, recebeu 30% dos votos, e Erick obteve 27,6%. Cerca de 1.700 votos foram computados na enquete até o início da tarde desta quarta (7).

Além de escapar da votação diante do público, com a possibilidade de eliminação, quem ganhar a dinâmica ainda poderá indicar outro competidor para ocupar o seu lugar no trio.

Como se formou a Zona de Perigo?

A berlinda, assim como nos episódios anteriores, se iniciou com a escolha dos Donos da Mansão, Erick e Ricardo Villardo, que indicaram Tiago Dionísio. A dupla alegou, como motivo para a indicação, a falta de afinidade e sequência de embates com pedidos de desculpas.

Após isso, os competidores indicaram um dos proprietários. Por 10 a 6, Erick foi o mais votado e ocupou o segundo lugar na Zona de Perigo, acabando ao lado de Gyselle, a mais escolhida na votação aberta.