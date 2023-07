Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Gyselle Soares deve ser a próxima eliminada do reality show A Grande Conquista, da Record TV, conforme aponta enquete do Diário do Nordeste. O resultado da última Zona de Risco será apresentado na noite desta terça-feira (18), por Mariana Rios.

Legenda: Parcial de enquete aponta eliminação de Gyselle Soares Foto: Reprodução

A influenciadora e ex-BBB tem 11% das intenções de voto. Em seguida está Alexandre Suita (16,4%), Thiago Servo (19,4%), Natália Deodato (25,6%) e, por fim, está Gabriel Roza (27,6%).

A última eliminação irá definir os finalistas do programa. O vencedor será escolhido pelo público e anunciado no reality show nesta quinta-feira (20). A última festa de A Grande Conquista ocorre na quarta (19).

GRANDE FINAL

A grande final do programa contará com a presença dos 60 Vileiros na plateia e dos moradores da Mansão no palco. O vencedor da temporada levará para casa o prêmio de R$ 1 milhão.