Enquete A Grande Conquista: parcial aponta eliminado da semana no reality show

O participante Erick Ricarte deve ser o próximo eliminado do reality A Grande Conquista, conforme mostra o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. O jornalista enfrenta a "Zona de Risco" ao lado de Gyselle Soares e Thiago Servo. A berlinda foi concluída na última quarta-feira (7).

Ao todo, ele recebeu 46,8% dos votos do levantamento, enquanto Gyselle, em segundo, recebeu 36,9% dos votos, e Thiago obteve 16,3%.

A enquete questionou quem o público gostaria que saísse do programa, e contabilizou mais de 6 mil votos até a tarde desta quinta-feira (8). O resultado oficial será divulgado na noite desta quinta.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do reality Foto: Reprodução

Como foi a Prova da Virada?

O participante Tiago Dionísio venceu a Prova da Virada nesta quarta e escapou da zona de risco, derrotando Gyselle Soares e Erick Ricarte. Logo em seguida, mandou o rival, Thiago Servo, para a berlinda.

A disputa era de memória e teria que contar com a agilidade dos competidores. Na disputa, eles precisavam montar de cabeça uma sequência de dez imagem, acertando mais que os rivais no fim.

Na primeira rodada, eles colocaram em ordem as dez maiores bilheterias do cinema em pouco mais de dois minutos. Tiago saiu na frente com 50 pontos, seguido por Gyselle, com 30, e Erick, com 10 pontos.

Já na segunda etapa, eles elencaram os famosos com mais seguidores nas principais redes sociais. Gyselle teve o total de pontos e empatou com Dionísio, com 130, Ricarte ficou em último, com 70.