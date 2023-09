Enquete A Fazenda: veja resultado de quem deve sair na votação da roça

A influenciadora digital Nathalia Valente deve ser eliminada de 'A Fazenda' 2023 na noite desta quinta-feira (28). A peoa foi a menos votada na enquete do Diário do Nordeste, com apenas 12,2% dos votos para permanecer no reality.

A primeira roça do programa também conta com Rachel Sheherazade e Lucas Souza. A jornalista foi a mais votada do levantamento, com 55,6% dos votos. Já o ex-militar recebeu 32,2% dos votos e também deve permanecer no jogo.

Legenda: Enquete do Diário do Nordeste teve mais de 14 mil votos Foto: Reprodução

O resultado deve ser anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (28), a partir das 22h45, na Record TV. É importante ressaltar que a enquete não interfere no resultado do programa.

FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA

Na formação da roça de terça-feira (26), Rachel foi a escolha do então fazendeiro Yuri Meirelles. Já Lucas Souza recebeu o maior número de votos e, então, puxou Nathalia Valente. No resta um, André levou a pior.

O ator pôde vetar um dos peões da berlinda de Prova do Fazendeiro: ele escolheu a influenciadora digital. André ganhou a disputa, na noite de quarta-feira (27), e se livrou da berlinda.