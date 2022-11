Enquete A Fazenda: veja resultado de quem deve sair na votação da roça

Bia Miranda deve ser a próxima eliminada de 'A Fazenda 14' nesta quinta-feira (17), conforme enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A influenciadora e neta da cantora Gretchen recebeu 31% dos votos do levantamento para ficar no reality.

Também estão na berlinda André Marinho e Ruivinha de Marte, que receberam 32,4% e 36,6% dos votos da enquete, respectivamente.

Veja resultado da enquete:

Legenda: A mais votada na enquete, Ruivinha de Marte deve se salvar da Roça Foto: Reprodução

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda será anunciada no programa ao vivo, na noite desta quinta, pela apresentadora Adriane Galisteu.