Enquete A Fazenda: veja resultado de quem deve sair na votação da roça

Alex Gallete e Ruivinha de Marte devem ser os próximos eliminados de "A Fazenda 2022" nesta quinta-feira (10), conforme enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O ator e apresentador e a influenciadora aparecem como os menos votados com 12,5% e 18,6% dos votos, respectivamente.

Pela primeira vez na temporada, a roça terá eliminação dupla, pois há quatro pessoas na berlinda. Alex e Ruivinha disputam a preferência do público contra Deborah Albuquerque e Moranguinho, as mais votadas do levantamento, com 32,4% e 36,5% dos votos, respectivamente.

Veja resultado da enquete:

Legenda: Com o resultado, Deborah e Moranguinho devem se salvar da roça Foto: Reprodução