Enquete A Fazenda: veja resultado de quem deve sair na votação da roça

Bárbara Borges deve ser a quarta eliminada de "A Fazenda 2022" nesta quinta-feira (13), segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A peoa aparece com a menos votada no levantamento, com 27,3% dos votos.

A atriz disputa a roça com Tati Zaqui e Vini Buttel, que devem permanecer na disputa pelo prêmio milionário. Os participantes aparecem com 29,9% e 42,8% dos votos, respectivamente.

Veja resultado da enquete:

Legenda: Com o resultado, Tati Zaqui e Vini devem permanecer no reality Foto: Reprodução

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda será anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira (13) pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a roça?

Vini Buttel foi indicado à roça direto pelo fazendeiro da semana, Alex Gallete. Depois, foi a vez de Bárbara, puxada da baia pela mais votada da casa, Bia Miranda. A última roceira foi Tati Zaqui, que por seu próprio desejo pediu para sobrar na dinâmica do resta um.

Bia, Tati e Babi tiveram a chance de se salvar a Prova do Fazendeiro, da qual Vini não participou pois foi vetado por Tati. Por fim, Bia Miranda levou a melhor no campo de provas e ficou com o chapéu de fazendeira.