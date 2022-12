Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça?

André Marinho, Bia Miranda ou Moranguinho são o trio que estão na Roça desta semana em "A Fazenda 14", da RecordTV. A berlinda se formou oficialmente, nessa quarta-feira (7), com o resultado da Prova do Fazendeiro.

Na votação, o público deve escolher quem deve permanecer no jogo, eliminando o menos votado entre os disponíveis para exclusão do reality show. O resultado será divulgado na noite desta quinta-feira (8).

QUEM GANHOU A PROVA DO FAZENDEIRO?

Bárbara Borges ganhou da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, em 'A Fazenda 14', e garantiu mais dias no programa. A dinâmica foi um quiz de conhecimentos gerais, envolvendo atenção e inteligência. Os peões precisavam responder questões de categorias diferentes e apostar vinte fichas entre os itens das perguntas.

As fichas apostadas em itens errados eram perdidas; e as empenhadas nas respostas corretas, recuperadas. O peão que terminasse a prova com mais fichas, levaria o último chapéu do fazendeiro.

Como foi formada a roça?

A roça começou a ser formada no programa de terça-feira (6). Bia Miranda foi indicada diretamente para a roça pelo então fazendeiro Pelé Milflows.

Na votação do restante da casa, André Marinho foi o escolhido, recebendo todos os votos da noite, exceto o seu. Já Moranguinho sobrou na tradicional dinâmica do Resta Um.

Por fim, Bárbara Borges foi puxada para roça por André, sob posse do poder do lampião. Ao sentar no último banquinho, Babi ganhou o direito de vetar um oponente da prova do fazendeiro e escolheu Bia.

Veja o cronograma da reta final

Domingo (11/12): Prova premiada e formação de roça especial

Segunda-feira (12/12): Eliminação e formação de roça surpresa

Terça-feira (13/12): Última eliminação e definição da final

Quarta-feira (14/12): Última festa

Quinta-feira (15/12): Final

