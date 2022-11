Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça?

Pela primeira vez, a Roça em "A Fazenda 14" tem quatro peões disputando a preferência do público na Record TV. Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Moranguinho e Ruivinha de Marte estão na berlinda, e dois deles serão eliminados na noite desta quinta-feira (10).

Na votação do reality show, os telespectadores devem escolher quem deve permanecer no jogo, eliminando a dupla menos votada entre os disponíveis para exclusão do programa.

QUEM GANHOU A PROVA DO FAZENDEIRO?

Babi ganhou a Prova do Fazendeiro na noite dessa quarta-feira (9) e se livrou da Roça da semana. A prova exigiu atenção sensorial e rapidez das peoas. A cada rodada, quem concluísse primeiro ganhava mais pontos.

Em algumas etapas, era necessário formar palavras a partir de informações passadas por sons, imagens e objetos. Já em outro momento, elas precisavam fazer gols em pequenas traves.

Como foi formada a roça?

A fazendeira Bia Miranda começou a formação da roça indicando Bárbara Borges direto para a roça. "Acho ela extremamente ignorante, preconceituosa, se acha melhor que qualquer pessoa aqui de A Fazenda", justificou Miranda.

Moranguinho foi a mais votada da casa, após ser escolhida por sete peões. Ela ganhou o poder de puxar alguém da baia para a roça e escolheu Ruivinha de Marte.

Ocupando o quarto banquinho, Alex Gallete parou na berlinda após sobrar no resta um. Na tradicional dinâmica, o participante que ficar por último vai para a roça. Ele teve o direito de vetar um oponente da Prova do Fazendeiro e escolheu Moranguinho.

Por fim, Pétala indicou Deborah Albuquerque para a berlinda. Deborah também precisou vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu tirar Alex da disputa.

