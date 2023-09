Enquete A Fazenda: parcial aponta quem sai do reality show

A influenciadora digital Nathalia Valente deve ser a primeira eliminada em 'A Fazenda 2023', segundo aponta a parcial da enquete do Diário do Nordeste. A peoa foi a menos votada na roça, recebendo apenas 12,3% dos votos.

Já Rachel Sheherazade apareceu como a favorita, tendo 55.6% da preferência do público. Em segundo lugar, veio Lucas Souza, com 32,1%. Até a tarde desta quinta-feira (28), a enquete havia registrado 14.060 votos.

Legenda: Levantamento registrou mais de 14 mil votos Foto: Reprodução

Esta votação não interfere no resultado do programa. A eliminação será anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu nesta noite, a partir das 22h45, na Record TV.

FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA

Na formação da roça de terça-feira (26), Rachel foi a escolha do fazendeiro Yuri Meirelles. Já Lucas Souza recebeu o maior número de votos e, então, puxou Nathalia Valente. No resta um, André levou a pior e pôde vetar um dos peões da berlinda de participar da prova que garante o posto mais alto do jogo: ele escolheu a influenciadora digital.

