Enquete A Fazenda: parcial aponta quem deve sair do reality show

Julia Simoura pode ser a terceira eliminada de "A Fazenda 16" nesta quinta-feira (25). Segundo a parcial atualizada da enquete realizada pelo Diário do Nordeste, ela tem apenas 19,3% dos votos.

A peoa está na berlinda com Fernando Presto e Luana Targino, que aparecem com 42,7% e 38% no levantamento, respectivamente, e são apontados para ficar no reality rural.

A segunda roça da temporada foi definida após Gilson vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (23).

Veja a parcial da enquete A Fazenda 16:

Legenda: Resultado parcial da enquete aponta favoritismo de Fernando para permanecer no jogo Foto: reprodução

Como foi a formação da roça?

Na dinâmica, Gui, vencedor da Prova de Fogo, escolheu o Poder Branco, garantindo imunidade para si e para Sacha, enquanto deu o Poder Laranja a Luana. O fazendeiro da semana, Yuri, indicou Gilson para a zona de eliminação.

Na votação entre os peões, Julia recebeu a maioria dos votos, ocupando o segundo lugar da roça e podendo puxar alguém da Baia. No entanto, devido o Poder Laranja, Luana interviu no processo e escolheu Fernando.

No final da dinâmica do resta um, Luana sobrou, fechando a formação. Ela vetou o chef na Prova do Fazendeiro.

Assim, Gilsão, Julia e Luana disputaram o desafio para se tornarem o novo fazendeiro, com Gilsão se tornando o sortudo da semana.