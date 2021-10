Enquete A Fazenda: MC Gui, Sthe ou Tati Quebra Barraco? Quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

MC Gui, Sthe Matos e Tati Quebra Barraco foram indicados para a sexta Roça de "A Fazenda 13" durante a formação desta terça-feira (26). Um deles se salvará da berlinda ao ganhar na Prova do Fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (27).

A dupla perdedora enfrentará Rico Melquiades, que foi vetado da disputa, na noite de eliminação. O resultado oficial será revelado pela apresentadora Adriane Galisteu, ao vivo, na quinta-feira (28).

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

Como foi a formação da Roça?

A formação da Roça começou com Gui Araujo, vencedor da Prova de Fogo, lendo as missões do Lampião do Poder.

Ele teve que optar entre o Poder da Chama Amarela, escolhida pelos internautas do TikTok, e o Poder da Chama Vermelha. O modelo e empresário ficou com a Amarela e entregou a Vermelha para o Dynho Alves.

Depois, o fazendeiro da semana, Bil Araújo, indicou MC Gui direto para a berlinda. Na sequência, os peões votaram entre si.

Quem votou em quem?

Marina - Rico

Sthe - Erasmo

Tati - Rico

Solange - Erasmo

Gui Araujo - Solange

Dayane - Dynho

Aline - Dynho

MC Gui - Rico

Rico - Erasmo

Tiago - Mileide

Valentina - Gui Araujo

Mileide - Tiago

Dynho - Solange

Erasmo - Rico

Logo após os participantes votarem entre si, Adriane Galisteu pediu que Gui Araujo lesse o Poder da Chama Amarela.

O influenciador digital teve a missão de escolher um competidor que havia sido votado e multiplicar por dois o total de votos que a pessoa recebeu.

Até então, Rico tinha o maior número de votos. Gui Araujo multiplicou por dois o total de votos de Solange Gomes, que tinha dois votos.

Como houve empate entre Rico e Solange, coube a Bil Araujo, fazendeiro da semana, a desempatar. E ele indicou Rico, que ocupou o segundo banco da Roça.

Ele teve o direito de puxar um dos participantes que estavam na baia. Entre Dayane Mello, Marina Ferrari, Sthe Matos e Tati Quebra Barraco, convocou a funkeira para a berlinda.

Em seguida, foi realizada a dinâmica do "Resta Um", em que os competidores apontam o nome de uma pessoa que quer salvar da noite de eliminação.

Quem salvou quem no 'Resta Um'?

Taty - Solange

Solange - Tiago

Tiago - Erasmo

Erasmo - Dayane

Dayane - Aline

Aline - Valentina

Valentina - Marina

Marina - Gui Araujo

Gui Araujo - Dynho

Dynho - Mileide

Assim, Sthe ocupou o quarto banco da Roça. A influenciadora digital teve o poder de vetar um dos peões da Prova do Fazendeiro, e tirou MC Gui da disputa.

No entanto, com a leitura do Poder da Chama Vermelha, Dynho foi incumbido de trocar o roceiro vetado da Prova do Fazendeiro (MC Gui) por outro roceiro, e tirou Rico da competição.