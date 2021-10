Enquete A Fazenda: MC Gui, Rico ou Tati Quebra Barraco? Quem você quer que fique?

MC Gui, Rico Melquiades e Tati Quebra Barraco estão oficialmente na sexta Roça de "A Fazenda 13" e correm risco de eliminação. O trio de roceiros foi definido na noite desta quarta-feira (27), após a Prova do Fazendeiro.

Sthe Matos ganhou o chapéu supremo e se livrou da berlinda, garantindo ainda imunidade da próxima Roça.

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

O peão ou peoa eliminada será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu no programa ao vivo desta quinta-feira (28).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

MC Gui, Sthe e Tati disputaram a Prova do Fazendeiro. Os peões tinham de acertar bolas em um painel com indicação de vários objetos. Ganhava o jogador que completasse todos os produtos.

Caso alguém acertasse um repetido, era preciso repassar o ponto para um dos adversários. Sthe levou a melhor, ficando a disputa toda na frente.