Enquete A Fazenda: Gui Araujo, Lary ou Valentina? Quem você quer que fique?

Gui Araujo, Lary Bottino e Valentina Francavilla estão na quinta Roça de "A Fazenda 13" e correm risco de eliminação. O trio de roceiros foi oficialmente definido nesta quarta-feira (20), após a realização da Prova do Fazendeiro.

Bil Araújo venceu o chapéu supremo do fazendeiro, se salvou da Roça e garantiu mais uma semana no reality rural. A dupla de perdedores se juntou a Valentina, que já estava direto na berlinda após ser vetada da prova por Lary Bottino.

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

A eliminação acontece no programa desta quinta-feira (21), e será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Bil, Gui e Lary disputaram a Prova do Fazendeiro, em dinâmica exigiu estratégia e pontaria dos peões.

Os peões tiveram de acertar bolas em cestas enquanto desciam em um escorregador. Eles, no entanto, não sabiam o valor de cada desta.

Vencia quem tivesse a maior pontuação no final da prova. Bil acumulou 2 mil pontos e foi o ganhador, desbancando Gui Araújo (1.900) e Lary (0).