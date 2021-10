Enquete A Fazenda do Diário do Nordeste aponta saída de Mussunzinho na segunda roça

Mussunzinho pode ser o segundo eliminado de "A Fazenda 13" nesta quinta-feira (30). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, o ator é o menos votado do público, com somente 16,8% dos votos. Ele foi indicado à roça pela fazendeira Erika Schneider e vetado da Prova do Fazendeiro por Marina Ferrari.

Ele disputa a berlinda com o ex-BBB e "No Limite" Bil Araújo e a modelo Dayane Mello, em roça que terá o resultado divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta.

Bil aparece no levantamento com a maior quantidade de votos (44,7%), seguido de Dayane, que terminou a enquete com 38,5%. A dupla deve se salvar e retornar ao jogo.

Veja o resultado da Enquete A Fazenda:

Legenda: Bil e Dayane deve se salvar da eliminação Foto: Reprodução

Gui Araujo é o novo fazendeiro

Bil, Dayane e Gui Araujo enfrentaram a Prova do Fazendeiro, que requisitou agilidade, pontaria e sorte. Os participantes enfrentaram uma dinâmica de tiro ao alvo com patos de borracha, que teve vitória de Gui, que se tornou o fazendeiro pela segunda vez na temporada.

Cada peão precisava derrubar os seis patinhos dos adversários. Quem chegasse ao final da prova com a maior quantidade de patos virava o novo fazendeiro.

Alvo dos competidores desde o começo do jogo, Day foi a primeira eliminada. A disputa pelo chapéu ficou entre Bil e Gui, que disputaram até o último momento, mas o último levou a melhor na pontaria e venceu a prova.