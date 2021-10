Enquete A Fazenda do Diário do Nordeste aponta eliminação de Gui Araujo na quarta roça

Gui Araujo pode ser o quarto eliminado "A Fazenda 13" nesta quinta-feira (14). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, o modelo e empresário aparece como o menos votado, com 23,6% dos votos.

O peão disputa a quarta berlinda do reality rural com Aline Mineiro e Victor Pecoraro​, que aparecem com 51,3% e 25,2% dos votos, respectivamente.

Gui foi indicado à Roça pelo então fazendeiro Rico Melquiades. Ele não teve a chance de se salvar na Prova do Fazendeiro, pois foi vetado do jogo por Dayane Mello, que inclusive venceu a prova se tornou a nova fazendeira nessa quarta-feira (13).

Veja o resultado da enquete A Fazenda:

Legenda: Aline e Victor devem permanecer no reality show Foto: Reprodução

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

A eliminação acontece no programa desta quinta-feira (14), e será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.