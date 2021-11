Enquete A Fazenda do Diário do Nordeste aponta eliminação de Aline Mineiro na 9ª roça

Aline Mineiro pode ser a nona eliminada de "A Fazenda 13" nesta quinta-feira (18). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a ex-Panicat deve ser a menos votada pelo público, com 28,6% dos votos.

A peoa disputa a nona berlinda do reality rural com Solange Gomes e Valentina Francavilla, que aparecem com 31,8% e 39,6% dos votos, respectivamente.

Veja o resultado da Enquete A Fazenda:

Foto: Reprodução

A eliminação acontece nesta quinta-feira ao vivo e será anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu.

Indicação de Aline

Aline foi parar na roça por indicação do então fazendeiro da semana, Gui Araujo. Ele justificou o voto afirmando que "ainda não entendeu" o jogo da ex-panicat, que, segundo ele, está escondida no jogo.

