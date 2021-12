Enquete A Fazenda: Dayane Mello, Marina Ferrari ou Solange Gomes? Quem você quer que fique?

Rico Melquiades ganhou a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (1º) e se livrou da Roça em "A Fazenda 13". Assim, Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes se enfrentam na 11ª berlinda, correndo risco de eliminação.

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste interfere no resultado da roça. A 11ª eliminada do reality show da Record TV será anunciado nesta quinta-feira (2), ao vivo, pela apresentadora Adriane Galisteu.

Sai do programa quem tiver menos votos para ficar na atração.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Marina, Rico e Solange participaram da Prova do Fazendeiro.a dinâmica consistiu em uma batalha de desafios do TikTok. Os peões encararam três tipos de tarefas. Ao final, a pessoa com mais pontos ganhava o chapéu supremo.

Rico venceu dois desafios, pontuando à frente das adversárias. Solange e Marina venceram um desafio cada.

