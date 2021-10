Enquete A Fazenda: Dayane, Erika ou Tiago? Quem você quer que fique?

O trio de roceiros da terceira roça de "A Fazenda 13" foi definido ao vivo nesta quarta-feira (6), após a Prova do Fazendeiro. Dayane Mello, Erika Schneider e Tiago Piquilo estão na berlinda e correm risco de eliminação.

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

A eliminação será anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (7).

Roça foi oficializada após Rico Melquiades vencer a Prova do Fazendeiro, e ganhar imunidade à próxima berlinda e ainda o poder de delegar as atividades dos peões.

A dupla perdedora se juntou a Tiago, que foi vetado da prova por Dayane e já estava direto na eliminação.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Dayane, Erika e Rico disputaram o chapéu de fazendeiro. A prova foi realizada em quatro etapas e precisou que o trio bolasse estratégias e ainda contasse com a sorte.

Aos roceiros, Adriane Galisteu fazia perguntas como "quem é o mais mandão?". Todos os peões da sede participaram da dinâmica e respondiam as mesmas perguntas, mas sem saber o que os jogadores da roça escolheram.

Quem acertasse mais respostas que batessem com as escolhas das pessoas que não estavam na prova, virava fazendeiro.