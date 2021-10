Enquete A Fazenda: Dayane, Erika ou Rico? Quem deve se salvar da Roça?

Dayane Mello, Erika Schneider e Rico Melquiades correm risco de serem eliminados na terceira Roça de "A Fazenda 13". Um deles, no entanto, se salva e leva o chapéu supremo na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (6).

A dupla perdedora se junta a Tiago Piquilo, que também está na berlinda. Ele não participará da Prova do Fazendeiro porque foi vetado por Dayane.

A eliminação acontece na próxima quinta-feira (7), e será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

Como foi a formação da Roça?

O fazendeiro Gui Araujo começou a noite de formação da Roça indicando direto Rico Melquiades. A justificativa foi com base nos últimos acontecimentos da casa, nos quais o humorista causou mal-estar e brigou com diversos peões.

Adriane Galisteu, então, deu início a votação da sede. Mileide Mihaile ganhou imunidade por conta do poder da Chama Amarela. Lary Bottino também estava imune, por entrado por último do jogo, substituindo Fernanda Medrado, que desistiu do reality show.

Erika foi a mais votada da pelos peões e ocupou o segundo banco da roça. Pela regra da formação da berlinda, ela puxou Tiago Piquilo da baia para o terceiro banco.

A quarta roceira foi Dayane Mello, indicada direto por Bil Araújo, que recebeu o poder da Chama Vermelha de Mileide. Ela, então, vetou Tiago Piquilo da Prova do Fazendeiro.

Quem votou em quem:

Lary votou em Erika

Bil votou em MC Gui

Erasmo votou em Erika

Sthe votou em Erasmo

Marina votou em Solange

Victor votou em MC Gui

Rico votou em MC Gui

Tati votou em Erika

Day votou em Bil

Solange votou Erika

Erika votou em MC Gui

Dynho votou em Erika

Mileide votou em Solange

Aline votou em Dynho

Valentina votou em Bil

MC Gui votou em Erika

Tiago votou em Erika