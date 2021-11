Enquete A Fazenda: Aline Mineiro, Solange Gomes ou Valentina Francavilla? Quem deve ficar?

Rico Melquiades ganhou a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (17) e se livrou a Roça em "A Fazenda 13". Assim, Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla se enfrentam na berlinda.

A nona eliminada do reality show da Record TV será anunciada nesta quinta-feira (18), ao vivo, pela apresentadora Adriane Galisteu. Sai do programa quem tiver menos votos para ficar na atração.

VOTE:

Uma enquete realizada pelo Diário do Nordeste na última terça-feira (16) mostrou que o influenciador digital era o preferido do público para vencer a Prova do Fazendeiro, seguido de Solange Gomes e Valentina Francavilla.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Os peões tinham que catar o máximo de milhos que estavam espalhados pelo chão durante um tempo determinado - que variava a cada rodada - e colocar em um cesto.

Antes que o tempo determinado no cronômetro acabasse, tinham que livrar um boneco dos tiros de paintball. Para isso, eles usavam uma proteção.

Quem catasse menos milhos ao fim das rodadas, seriam eliminados da disputa. Solange foi a primeira a sair da competição.

Rico levou a melhor, fazendo com que Valentina também fosse para a votação popular que decide quem sai do programa.