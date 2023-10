Enquete A Fazenda 2023: parcial aponta quem é o favorito a novo fazendeiro da semana

A peoa Kally Fonseca é a preferida entre os leitores do Diário do Nordeste a virar a fazendeira da semana em 'A Fazenda 2023', conforme aponta a parcial da enquete. A cantora contabilizou 4.079 votos, equivalente a 73,3% do total. Já Nadja Pessoa e Jenny Miranda registraram, respectivamente, 1.203 votos (21,6%) e 281 votos (5,1%) da preferência do público.

Legenda: A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Até a tarde desta quarta-feira (18), a enquete já recebeu 5,5 mil votos. O resultado não interfere no programa. A Prova do Fazendeiro será realizada nesta noite, na tela da Record TV, a partir das 22h45. Quem vencer a dinâmica se livrará de participar da roça do reality show.

Nesta quarta, os participantes Yuri Meirelles e Lily Nobre disseram que estão torcendo para Jenny ser vencedora da dinâmica e se tornar Fazendeira.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Na última terça-feira (17), o fazendeiro Yuri Meirelles teve de optar entre Nadja Pessoa e Kally Fonseca, após o poder branco permitir que Henrique definisse dois competidores para o todo-poderoso escolher sua indicação. O modelo preferiu Kally.

Em seguida, Cezar Black foi o mais votado da casa e puxou Jenny Miranda da baia. No resta um, sobrou Nadja Pessoa.

Por ter ganhado o poder do lampião, Radamés pôde trocar um peão da roça e indicar outro, então escolheu livrar o ex-BBB da berlinda e colocar André Gonçalves — que foi vetado de participar da Prova do Fazendeiro.