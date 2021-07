Empresário de Britney Spears pede demissão após 25 anos e diz que ela quer se aposentar oficialmente

O empresário de Britney Spears, Larry Rudolph, enviou uma carta (leia na íntegra no fim desta matéria) na segunda-feira (5) pedindo demissão do cargo que ocupava há 25 anos. No comunicado, ele disse que a cantora pop quer se "aposentar oficialmente". As informações são do site Deadline.

A mensagem foi destinada a James Spears e Jodi Montgomery, os responsáveis pela tutela dela. De acordo com Larry, já faz mais de dois anos e meio desde a última vez que ele e Britney se falaram. Na época, pontua, ela informou que queria fazer uma pausa indeterminada na carreira artística.

"Hoje mais cedo, fiquei sabendo que Britney tem expressado sua intenção de se aposentar oficialmente", destacou Larry.

Ele ressaltou que nunca fez parte da tutela da artista ou das operações financeiras dela e que foi originalmente contratado por pedido dela para ajudar gerenciar e ajudar no trabalho da cantora pop. "E como seu empresário, eu acredito que seja do interesse da Britney que eu me demita de sua equipe já que meus serviços profissionais não são mais necessários. Por favor aceitem essa carta como meu pedido formal de demissão", salientou. "Sempre terei muito orgulho do que conquistamos ao longo de nossos 25 anos juntos. Desejo a Britney toda a saúde e felicidade do mundo, e estarei ao seu lado se ela precisar de mim novamente, como eu sempre estive", terminou. Trabalho Larry ajudou na carreira artística de Britney desde 1995 e também durante a ascensão dela ao topo das paradas de sucesso, como "Baby One More Time" e "Toxic". Mesmo depois que a tutela iniciou, em 2008, depois de uma série de acontecimentos envolvendo a Princesa do Pop, ele continuou apoiando-a, lançando mais álbuns e fazendo turnês mundiais. No entanto, em 2019, Britney, saiu de um show e lhe falou estar entrando em um "hiato" devido em grande parte aos problemas de saúde que o pai dela, Jamie Spears, enfrentava. LEIA TAMBÉM Zoeira Pai de Britney Spears acusa mãe da artista de explorar trauma da filha Zoeira Britney Spears opina sobre documentário pela primeira vez e diz ter ficado 'envergonhada' Verso #FreeBritney: entenda o movimento que pede a libertação da cantora pop sob tutela do pai MOVIMENTO EM PROL DE BRITNEY As finanças e assuntos pessoais da cantora são administrados em grande parte por Jamie Spears desde sua crise nervosa pública há mais de uma década, o que levou seus fãs a criar nos últimos anos a campanha online #FreeBritney.



Os fãs permanecem atentos às contas da artista nas redes sociais em busca de sinais sobre seu estado e de informações sobre a tutela.



Documentos judiciais confidenciais publicados na semana passada pelo jornal The New York Times afirmam que Spears disse a um investigador do tribunal que a tutela se tornou "uma ferramenta opressiva e controladora contra ela" desde 2016. DOCUMENTÁRIO A controvérsia sobre o caso legal de Britney Spears ganhou um novo capítulo com o lançamento em fevereiro do documentário "Framing Britney Spears", que relata o processo de seu colapso emocional e da nomeação de seu pai como tutor. Após o divórcio de Kevin Federline em 2006 e de perder a custódia dos filhos no ano seguinte, paparazzis a perseguiram em vários momentos. Sob a tutela do pai, Britney Spears lançou três álbuns, participou de programas de televisão e aceitou uma residência em Las Vegas.



Mas em janeiro de 2019 ela anunciou a suspensão dos shows por tempo indeterminado.

Leia a carta na íntegra:

James P. Spears e Jodi Montgomery, como co-executores do espólio de Britney Spears:

Já se passaram mais de 2 anos e meio desde que Britney e eu nos comunicamos pela última vez, momento em que ela me informou que queria fazer um hiato de trabalho por tempo indeterminado. Hoje cedo, fiquei sabendo que Britney estava expressando sua intenção de se aposentar oficialmente.

Como você sabe, nunca fiz parte da tutela nem de suas operações, portanto, não estou a par de muitos desses detalhes. Fui originalmente contratado a pedido de Britney para ajudar a administrar e auxiliá-la em sua carreira. E, como gerente dela, acredito que seja do interesse de Britney eu pedir demissão de sua equipe, pois meus serviços profissionais não são mais necessários.

Por favor, aceite esta carta como minha renúncia formal.

Sempre terei muito orgulho do que conquistamos ao longo de nossos 25 anos juntos. Desejo a Britney toda a saúde e felicidade do mundo, e estarei ao seu lado se ela precisar de mim novamente, como eu sempre estive.

Larry Rudolph