Empresária reclama que cruzeiro de Neymar era impróprio para crianças

Um depoimento da empresária de moda Vannini viralizou nas redes sociais após ela reclamar do cruzeiro do Neymar, o “Ney em Alto Mar”, que saiu de Santos na última terça-feira (26) e terminou na sexta (29).

Segundo ela, o atleta, que estava no navio, não deu atenção às crianças, e haveria um “ambiente impróprio para menores” nas festas e na piscina, sobretudo na parte da noite.

“Se era para fazer um evento como esse, deveria ser censurada a entrada das crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa para criança. Tudo acontece na piscina à noite”, iniciou ela.

“Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece – só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele”, acrescentou.

Vannini ainda relatou que a comida do cruzeiro deixou a desejar. “Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP”.

Sessão de fotos

Conforme o “F5”, no último dia do cruzeiro, Neymar tirou fotos com as crianças, inclusive com o filho da empresária. Ela publicou a imagem em suas redes e agradeceu pela repercussão que sua história gerou.

“Conseguimos, depois de muito reclamar, que o Neymar fizesse uma sessão de fotos com as crianças. Era isso que nós queríamos. Valeu a pena botar a boca no trombone”, afirmou.