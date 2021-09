Empresa da Índia vai dar folga para funcionários maratonarem 'La Casa de Papel' na estreia

Uma empresa de tecnologia da Índia concedeu folga aos seus funcionários para eles realizarem uma tarefa inusitada: assistir à primeira parte da quinta temporada da série "La Casa de Papel", da Netflix. A estreia da série está marcada para a próxima sexta-feira (3).

A companhia Verve Logic, com sede em Jaipur, criou o feriado "Netflix e relaxar" com o intuito de evitar "uma caixa de e-mails cheia de falsas desculpas". “Sabemos que momentos de relaxamento podem ser o melhor para recarregar as energias para o trabalho”, informou a empresa por meio do Twitter.

"Com isso, Verve Logic gostaria de agradecer a todos os seus membros que mostraram um incrível espírito durante o trabalho de casa e nos ajudaram a sair dos tempos difíceis lindamente", completou a empresa, que disponibilizou, ainda, um esquema de gestão do tempo para os colaboradores.

Legenda: Esquema sugerido pela empresa inclui até parada para almoço Foto: divulgação

Dessa forma, os trabalhadores podem se despedir do Professor e do resto do elenco do seriado na estreia da primeira parte da temporada.

A série espanhola é um fenômeno de popularidade no território indiano, segundo o portal O Tempo. A própria ramificação da Netflix na Índia interagiu com o público sobre o assunto.

Legenda: Empresa reagiu ao assunto de forma bem-humorada Foto: reprodução/Twitter

"Nós temos nossa desculpa de "trabalho no banco" pronta para o chefe, mas isso é fantástico", brincou o perfil da plataforma de streaming.