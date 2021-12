Emojis no Twitter aumentam rumores sobre participação de Sophia Abrahão e Arthur Aguiar no BBB22

Com data de estreia prevista para 17 de janeiro, o BBB22 já vem dando muito o que falar. Os internautas cogitam que o "Camarote" do reality vai contar com a participação de Sophia Abrahão e Arthur Aguiar. As informações são do UOL.

A suspeita ganhou força após os atores usarem emojis ao lado de seus nomes nas redes sociais. Sophia e Arthur adotaram, respectivamente, um pirulito e um trevo de quatro folhas no Twitter.

Os emojis são símbolos comumente utilizados pelas torcidas para demonstrarem apoio aos participantes dos realities. No BBB21, por exemplo, os emojis de cactos, associados à Juliette Freire, foram vistos com frequência na internet.

Na maioria das vezes, esses emojis são escolhidos pelos próprios participantes e revelados após a confirmação deles em algum reality show.

"Não adianta negar", diz Sophia

Ao Hugo Gloss, a atriz garantiu que já usava o emoji de pirulito "há um tempo já... não foi agora", disse. "Todo ano especulam que eu tô [no BBB], mas não tô. Meu WhatsApp tá pior do que meu aniversário. Mas eu já entendi que não adianta negar... Ninguém acredita", acrescentou a atriz.

Sophia Abrahão e Arthur Aguiar se conhecem há bastante tempo. Ambos fizeram parte do elenco principal de Rebelde, na Record, em 2011.