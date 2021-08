Emily VanCamp e Josh Bowman, astros de 'Revenge', anunciam nascimento de primeira filha

Emily VanCamp e o marido, Josh Bowman, anunciaram o nascimento da primeira filha do casal no Instagram, nesta quinta-feira (26). A atriz de 35 anos é conhecida pela atuação na série "Revenge" e no Universo Cinematográfico Marvel.

Em publicação na rede social, a atriz registrou uma legenda acompanhada com uma série de fotos em que exibe o barrigão de grávida e segura a mãozinha da bebê.

Legenda: Postagem em rede social da atriz Foto: Reprodução/Instagram

"Bem-vinda ao mundo, nossa pequena e doce Iris. Nossos corações estão preenchidos", escreveu Emily VanCamp.

Emily VanCamp escondeu gestação por um bom tempo. Os fãs desconfiaram da gestação quando a personagem dela em "The Resident" surgiu grávida na quarta temporada da série.

Em uma entrevista à Entertainment Weekly em fevereiro deste ano, a atriz apontou que estava usando uma barriga falsa nas filmagens de "The Resident".

"Isso tem sido interessante, porque ela tem que crescer continuamente", disse, aos risos.