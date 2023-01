Emily Garcia comenta suposta agressão de Babal Guimarães a cachorro de estimação

O cunhado de Carlinhos Maia, Babal Guimarães, é suspeito de agredir a companheira Emily Garcia, que se manifestou nesta sexta-feira (27) sobre uma outra acusação. A declaração dela ocorreu após o jornalista Luiz Bacci, da Record TV, publicar um vídeo em que o suspeito aparece supostamente agredindo o cão de estimação.

Conforme Bacci, a polícia declarou que a imagem evidencia animal mancando depois de “se encontrar com o tutor na lavanderia da casa”.

Após a divulgação do vídeo, Emily se posicionou nas redes sociais, declarando que sempre cuidou da cadela Sofia, “mas muitas vezes era impossível impedir que determinadas situações acontecessem”.

“Confio na Justiça brasileira e sei que todas as alegações, no momento oportuno, serão devidamente comprovadas e as punições efetivadas”, acrescentou.

Agressões de Babal

Ainda segundo o jornalista, Babal, que é irmão de Lucas Guimarães, cometia agressões contra Emily e o animal em região filmada "propositalmente”.

Luiz Bacci Jornalista “Emily diz que o ex descontava a raiva no cachorrinho. Segundo a denúncia registrada na delegacia alagoana, Emily e a babá são testemunhas no crime de maus-tratos a animal”.

“É importante deixar claro que o caso foi registrado agora 13:46 na delegacia e, portanto, Babal ainda é considerado apenas investigado”, acrescentou Bacci.