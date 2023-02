Em tratamento contra um câncer, Preta Gil manda recado e tranquiliza fãs: 'cheia de fé'

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil mandou mensagem para os fãs neste sábado (11) e disse estar "bem". A mensagem foi postada em sua rede social. No texto, Preta enviou um beijo e disse que está "firme, nem sempre forte o que não tem problema, mas sempre muito muito confiante e cheia de fé".

Após a publicação, amigos, famosos e fãs postaram mensagens de apoio e carinho para a cantora. "Eu te amoooo", escreveu Ivete Sangalo. A apresentadora Ana Maria Braga desejou melhoras, enquanto Cláudia Raia disse: "Orando por vc, maravilhosa!".

Bloco cancelado

O sábado (11) seria a véspera do desfile do bloco de carnaval de Preta Gil, que desfilaria hoje (12), mas por causa da saúde da cantora as atividades dela foram suspensas para que ela possa focar em seu tratamento.

Legenda: Após a publicação, amigos, famosos e fãs postaram mensagens de apoio e carinho para a cantora Foto: Reprodução

"Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o Carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!", escreveu a artista na época.

O Bloco da Preta, como é chamado, já havia sido confirmado para desfilar no dia 12 de fevereiro pelo Centro da Cidade, pela Riotur.

O Bloco da Preta é classificado como um dos sete mega blocos da cidade por reunir mais de 100 mil pessoas. Os outros são: Cordão da Bola Preta, Bloco da Anitta, Fervo da Lud, Chora me Liga, Carrossel de Emoções e Monobloco.

O diagnóstico sobre o câncer no intestino foi divulgado pela própria Preta no dia 10 de janeiro em suas redes socais. "Graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", escreveu ela em seu perfil no Instagram.