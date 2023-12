Em programa natalino, Vladimir Brichta e KondZilla se despedem do 'Papo de Segunda'

Vai ter despedida em dose dupla do "Papo de Segunda", no canal GNT. O ator Vladimir Brichta e o produtor musical KondZilla se despedem da atração na próxima segunda-feira (18). Em clima natalino, o programa terá como tema principal um balanço da vida e da participação da dupla.

A conversa será com o também ator João Vicente de Castro e com o escritor Chico Bosco, que seguem na atração em 2024. Além deles, o programa tem a participação especial dos músicos Mosquito e Feyjão. As informações são do portal Gshow.

E se a despedida deve ser o centro da discussão, o Natal também entra na roda de debates, com conversas sobre o que oferecem e recebem na data, seja de forma afetiva, em gestos ou presentes materiais, até o próprio motivo para a existência das festas.

O Papo de Segunda vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h15. A edição da próxima segunda-feira será a última inédita em 2023. Na última segunda do ano, dia 25 de dezembro, ocorre a reapresentação do programa especial com a Xuxa.

Novos projetos

No elenco desde outubro, o ator Vladimir Brichta se juntou ao grupo de forma provisória, substituindo Manoel Soares.

Com o término da temporada, ele agora começa a se preparar para gravar o remake de "Renascer", próximo novela das 21 horas na TV Globo.

Já o produtor musical KondZilla estava no elenco do Papo de Segunda desde o início da temporada de 202. Ele deixa a atração para se dedicar a novos projetos como apresentador e criador na Globo.