Em nova turnê, Sandy aponta composições como terapêuticas: 'faço música para me curar'

A cantora Sandy Leah Lima, também conhecida como Sandy, está em nova turnê com o projeto "Nós, Voz, Eles 2", e se apresentou no último sábado (27) no Qualistage, na capital do Rio de Janeiro. Em entrevista ao colunista LeoDias, do Metrópoles, revelou que as composições criadas são terapêuticas. "Faço terapia há 21 anos, faço música para me curar".

Durante a conversa, também compartilhou um pouco da rotina de cuidado mental. "Colocar os sentimentos para fora é muito terapêutico, é um mergulho interno para dizer o que quero ouvir. A arte tem esse caráter terapêutico de unir as pessoas quando a gente se identifica, então a gente não se sente sozinho”, afirmou.

Sandy Cantora Busco tratamentos holísticos que curam de dentro para fora. Acredito que todos os problemas vêm do emocional, de dentro. Quero curar a causa, não só a consequência.

Na busca por cuidar das pessoas que são próximas dela, Sandy chegou a fazer um curso de reiki. "É é mágico, me ajuda. Acredito muito na energia, e de vibrar no positivo. Carrego meu tapetinho de ioga para os hotéis e sempre que dá eu pratico”.

Por fim, a artista, que é graduada em letras, chegou a admitir que considera a possibilidade de publicar um livro. “Não descarto um dia escrever um livro com meus poemas. Eu amo escrever e amo literatura. Tenho poemas que não foram musicados”, finaliza.