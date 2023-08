Em meio a briga familiar, Larissa Manoela e noivo adiam casamento: 'não temos muita pressa'

Larissa Manoela e o noivo, ator André Luiz Frambach, adiaram o casamento que aconteceria neste ano para 2024 devido à agenda profissional de ambos, com gravações de filmes ainda em 2023. As informações são do jornal O Globo.

“O fato é que a gente quer muito. Só não fizemos esse ano por conta de datas mesmo, agenda. Estamos gravando muito, um filme atrás do outro”, disse André em junho nas redes sociais.

Ainda em junho, durante uma rodada de perguntas de seguidores no seu perfil do Instagram, a atriz e cantora revelou que o casal deseja uma cerimônia mais restrita, para poucos amigos:

Larissa Manoela Atriz e cantora A gente sabe que vai rolar, mas não temos data ainda. Também não temos muita pressa. A gente quer fazer tudo com calma, estamos aproveitando o casamento dos nossos amigos, seremos padrinhos.

“A gente gosta de curtir com as pessoas mais próximas, é mais caseiro, curte fazer uma coisa mais fechada justamente pela nossa realidade, tudo tem uma grande visibilidade. Mas gosto de uma festa”, ressaltou Larissa em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, também em junho.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach gravaram juntos a comédia romântica “Tá Escrito”, de Matheus Souza, em que formam um casal. A previsão de estreia do filme é em novembro deste ano.

Relação conturbada com os pais

A atriz está no centro das atenções após romper com a mãe, Silvana Taques, e com o pai, Gilberto Elias, na gestão de sua carreira profissional.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no último domingo (13), Larissa Manoela deu declarações sobre a briga familiar, explicando que os pais ficavam com a maior parte do dinheiro dos contratos fechados e que ela recebia apenas uma mesada para custeio das despesas.

Na entrevista, Larissa destacou que não sabia o que recebia: “Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”.

Em um dos áudios divulgados pela artista, Silvana Taques reclamou da insistência da filha em saber como o dinheiro que ganha é administrado, e disparou:

“Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas o que não vou é abrir mão de um centavo… É cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, disse a mãe de Larissa.

O caso do rompimento judicial de Larissa Manoela com os pais está na justiça. Em nota divulgada por meio da defesa de Silvana e Gilberto, eles afirmam que a atriz e cantora “falta com a verdade” e distorce a realidade”, além de lamentarem “a opção de Larissa pela ingratidão”.