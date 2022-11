Em homenagem à Gal Costa, TV Globo terá programação especial; veja

A Rede Globo alterou sua programação para inserir homenagens à cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (9).

A emissora irá exibir uma edição especial do "Som Brasil", com músicas da artista. Além disso, serão reprisadas duas entrevistas da cantora ao "Conversa com Bial".

Uma das entrevistas foi concedida a Pedro Bial em 2017, ao lado de sua afilhada, Preta Gil. O outro episódio é de 2021, em que Gal fala sobre seu medo da morte.

O "Som Brasil" especial será exibido após o "Segue o Jogo". Já as entrevistas, vão ao ar depois do Jornal da Globo.

Veja os horários:

Som Brasil Especial - 23h55

Conversa com Bial - 1h35

​Ícone da música brasileira

A morte de Gal Costa desolou de fãs e amigos. Ela foi um dos principais nomes do Tropicália e eternizou diversos clássicos, como 'Baby', 'Meu nome é Gal', 'Chuva de Prata', 'Meu bem, meu mal' e 'Barato total'.

O velório de Gal será aberto ao público na próxima sexta-feira (11), de 9h às 15h, na Assembleia Legislativa de São Paulo (AL-SP). A informação foi anunciada pela equipe da artista por meio das redes sociais.

O enterro da cantora também acontece nesta sexta, após o velório, mas será reservado apenas para familiares e amigos mais próximos, conforme comunicado da equipe da artista.